Bocciato, ancora una volta.è tra le delusioni più grandi di questa stagione dell’Inter. Anche a Roma il croato non è riuscito a dare il suo contributo, nonostante l’ennesima chance a disposizione. Scrive il Corriere dello Sport: “Lo vedi ciondolare nella posizione di partner di Lukaku e ti chiedi per quale ragione sia stato inserito. Non tocca palla, né supporta la fase difensiva nella fase di massima pressione della Roma”.