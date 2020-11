Atalanta-Inter, pagelle TS: 5.5 per Handanovic. Oltre a Bastoni, altra bocciatura pesante

Tante le prestazioni positive tra i calciatori dell’Inter ieri contro l’Atalanta: molto bene i tre centrocampisti, così come Lautaro Martinez, migliore in campo. Tra i voti di Tuttosport, però, spiccano tre bocciature nerazzurre. La prima, più lieve, quella di Samir Handanovic: “5.5, Reattivo sul tiro-cross di Freuler, lento a tuffarsi sulla conclusione (che non pare irresistibile) di Miranchuk”. Gli altri due sono invece Alessandro Bastoni, ” bella statuina al cospetto di Miranchuk sul gol del pari. 5″ e Alexis Sanchez, che prende lo stesso voto: “Non combina granché”, sentenzia Tuttosport.