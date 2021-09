Mihajlovic: “Correa bravo nelle ripartenze. I punti deboli dell’Inter? Non è detto…”

Le dichiarazioni dell'allenatore rossoblù a pochi minuti dal fischio di inizio di Inter-Bologna

A pochi minuti dal fischio di inizio di Inter-Bologna, Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le dichiarazioni dell'allenatore rossoblù: "Correa e no Dzeko? Cambia perché sono tutti e due grandi giocatori. Dzeko viene in contro, fa giocare bene la squadra, protegge e la fa salire. Correa è più bravo nelle ripartenze, sappiamo quanto è devastante con la palla al piede e senza palla. Dobbiamo stare attenti. I punti deboli dell'Inter? non è detto che avendo punti deboli noi riusciamo a sfruttarli. Vediamo a fine partita come andrà".