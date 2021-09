Libero – Inter dominante ma non ancora una macchina perfetta. Con la Fiorentina…

Un'Inter dominante quella ammirata a San Siro contro il Bologna: ecco l'analisi di Libero sul 6-1 dei nerazzurri

"Un’Inter dominante gioca a tennis con il Bologna e spazza via per una sera i fantasmi della squadra bella ma non concreta che tanti rimpianti ha prodotto con il Real". Apre così l'articolo di Libero sulla vittoria dell'Inter contro il Bologna. "Contro gli emiliani la squadra di Inzaghi sforna una prestazione molto simile a quella vista con il Genoa, fatta di un approccio alla gara perfetto concretizzato nel roboante 6-1", continua poi il quotidiano. Tra le note positive di questo inizio di stagione nerazzurro c'è il dato dei 15 gol segnati con 9 marcatori diversi. Ma Libero cerchia anche la disattenzione difensiva nel finale di partita. "Il gol di Theate al 96’ per il 6-1 finale è tanto inutile quanto importante per tenere alta la tensione e battere sul tasto dell’attenzione: l’Inter non è ancora una macchina perfetta e, martedì al Franchi con la Fiorentina, sarà un primo vero test di maturità".