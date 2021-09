Inter-Bologna, pagelle CorSport: “Dumfries come il miglior Hakimi. Inzaghi da 8”

Ecco le pagelle del Corriere dello Sport su Inter-Bologna, match finito 6-1 per i nerazzurri: Dumfries è il migliore

È una grande Inter quella che ha strapazzato il Bologna a San Siro: un 6-1 che non lascia adito a dubbi circa la prorompente prova dei nerazzurri e ciò si ripercuote sulle pagelle. Per il Corriere dello Sport, il migliore è Dumfries(7,5 - Esordio roboante da titolare. Sfonda più volte a destra, con velocità, forza e tempismo nell’inserimento. Ricorda... il miglior Hakimi, ma ora viene il difficile: ripetersi) ma anche Dzeko, Lautaro e Dimarco prendono lo stesso voto. 7, invece, per Vecino, Brozovic, Skriniar mentre più che sufficienti (6,5) Handanovic, De Vrij e Bastoni. Sufficienza (6) per i subentrati Ranocchia, Kolarov, Gagliardini e Sanchez così come l'infortunato Correa. Il migliore in assoluto è Inzaghi che riceve un 8 con tanto di elogio: "La prova travolgente contro il Bologna è la miglior risposta dopo il pari di Genova e il ko con il Real. Sei gol (15 in 4 giornate: è record nell’era dei 3 punti) e bel gioco: impossibile far meglio".