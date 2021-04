Bologna-Inter, tutto sulla sfida del Dall’Ara: stato di forma e i precedenti in Serie A

Inter a caccia della nona vittoria consecutiva, la squadra di Mihajlovic è reduce da due successi consecutivi

Quasi tre settimane dopo l'Inter torna in campo. Dopo la vittoria contro il Torino e il rinvio della gara con il Sassuolo, domani i nerazzurri saranno impegnati nell'ostica trasferta di Bologna. Mihajlovic dovrà fare a meno di Palacio squalificato, Conte ritrova i nazionale e non solo. Il tecnico nerazzurro potrà contare anche su Handanovic, Vecino e De Vrij che si sono negativizzati nei giorni scorsi, le loro condizioni saranno da valutare. Il club nerazzurro presenta la gara contro gli emiliani con alcuni dati.

"L'Inter arriva alla sfida con il Bologna con una striscia di otto vittorie consecutive in campionato: solo una volta nella storia l'Inter ha conquistato nove vittorie di fila, nel 2007, quando i nerazzurri di Mancini vinsero 17 match consecutivi. Il Bologna è reduce da due vittorie: solo due volte con Sinisa Mihajlovic ha ottenuto tre successi consecutivi nella competizione, la più recente nel febbraio 2020. Bologna e Inter sono le due squadre che in questa Serie A hanno incassato meno reti nell'ultimo quarto d'ora di partita (quattro entrambe). Bologna (51.5%) e Inter (51.2%) sono le due formazioni che hanno finora registrato la miglior percentuale di tiri nello specchio nella Serie A".

"Incontro numero 148 tra le due squadre in Serie A. Nei 147 precedenti l'Inter ha un bilancio di 71 vittorie, 35 pareggi e 41 sconfitte. Al Dall'Ara, nella passata stagione, l'Inter vinse 2-1 in rimonta con una doppietta di Romelu Lukaku . Nel match di andata 2020/2021 a San Siro, invece, 3-1 per l'Inter con i gol di Lukaku e Hakimi (2)".

"Il Bologna ha vinto solo due delle ultime 13 sfide di Serie A contro l'Inter (4N, 7P), successi arrivati negli ultimi quattro confronti, entrambi però al Meazza. Inter e Bologna non pareggiano in Serie A dall’1-1 del settembre 2017: da allora quattro successi nerazzurri e due emiliani. L'ultimo successo del Bologna al Dall'Ara contro l'Inter in Serie A risale al febbraio 2002: da allora i rossoblu hanno raccolto solo tre punti in 14 gare interne contro i nerazzurri (3N, 11P)".