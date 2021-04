Bologna-Inter, riposa De Vrij ecco Ranocchia. Da valutare Handanovic

Il tecnico dell'Inter farà scelte anche tenendo in considerazione la sfida di mercoledì contro il Sassuolo

Riprende la Serie A e torna in campo l'Inter. La squadra di Conte affronterà domani sera il Bologna al Dall'Ara e il tecnico nerazzurro ragiona anche in vista della sfida di mercoledì col Sassuolo.

"L'Inter domani dovrà vedersela in trasferta col Bologna della volpe Mihajlovic, che lo scorso anno nel girone di ritorno (gol di Musa Barrow e Musa Juvara) di fatto stroncò a San Siro i sogni di scudetto nerazzurri. Poi riceverà in casa il Sassuolo (altro recupero causa Covid, deciso dalla Asl milanese), sulla carta vittima perfetta dell'Inter di Conte: i neroverdi di De Zerbi non rinunciano mai a far gioco e ad attaccare, e i nerazzurri sono maestri nel punire in verticale le squadre fondate sul palleggio. All'andata a Reggio Emilia l'Inter vinse 0-3 passeggiando. Ma le partite vanno comunque giocate e il momento è quello che è: a Bologna è probabile che De Vrij, convalescente dal coronavirus, lascerà il posto a Ranocchia. Da valutare anche la condizione di Handanovic. Poi, domenica prossima, a Milano arriverà il Cagliari", si legge su Repubblica.it.