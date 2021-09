Inter, Borja Valero: “Skriniar? Scatenato. Anni fa in allenamento gli dicevamo…”

Il simpatico retroscena svelato dallo spagnolo: "Skriniar? Ha già fatto due gol ed è molto pericoloso: è un miglioramento importante per lui"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Borja Valero, ex centrocampista dell'Inter, ha raccontato un simpatico retroscena riguardante Milan Skriniar, autore del gol del 2-0 di testa contro il Bologna: "Scherzando in allenamento anni fa gli dicevamo di non andare in avanti perché tanto non avrebbe segnato. Quest'anno è scatenato, ha già fatto due gol ed è molto pericoloso: è un miglioramento importante per lui".