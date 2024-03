Vincere a Bologna facendo rifiatare - totalmente o parzialmente - alcuni titolarissimi in vista della gara di mercoledì contro l'Atletico Madrid: missione compiuta per l'Inter, che si appresta ora a giocarsi il passaggio del turno in Champions League. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Basta un dato, un numero, per dipingere il capolavoro di ieri di Simone Inzaghi: 826. Ottocentoventisei sono i giorni dall'ultima volta in cui Lautaro è stato in panchina per 90 minuti senza mettere piede in campo: era un Roma-Inter del 4 dicembre del 2021. Ieri il Toro s'è riscaldato, l'allenatore ci ha pensato su e poi ha scelto di farlo rimettere a sedere, addirittura non sfruttando l'ultimo cambio".