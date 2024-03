La vittoria di Bologna ha lasciato in dote anche due brutte notizie per l'Inter: gli infortuni di Arnautovic e di Carlos Augusto. L'attaccante austriaco e il difensore brasiliano sono stati costretti a lasciare in anticipo il campo, ed entrambi verranno sottoposti ad esami per valutare l'entità dei rispettivi problemi.

La Gazzetta dello Sport fa il punto sullo loro condizioni: "Pure qualche problema da gestire e non solo feste, dopo Bologna. Simone Inzaghi è rientrato a Milano con due infortunati in più che saranno valutati a fondo oggi. Lo stop più importante sembra quello di Marko Arnautovic, che nel finale ha lasciato la squadra in 10 uomini per via di un problema muscolare ai flessori della coscia destra: non è la stessa gamba del k.o. di settembre a Empoli, ma in casa nerazzurra c'è un po' di apprensione e le sensazioni in serata non erano positive.