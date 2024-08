Inter e24Bottles: edizione speciale per la seconda stella. Le immagini

La nuova Clima Bottle dedicata ai colori nerazzurri rappresenta il consolidamento dalla collaborazione tra l’Inter e il brand bolognese leader per il design delle bottiglie in acciaio, inaugurata un anno fa con la realizzazione di una Capsule Collection dal forte impatto stilistico.

La Clima Bottle “IM 2Stars” mantiene le bevande calde e fredde per ore, è quindi la borraccia termica perfetta per lo stile di vita attivo dei fan nerazzurri. Realizzata in acciaio inossidabile e durevole, è la compagna ideale per gli allenamenti e gli spostamenti quotidiani.