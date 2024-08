Lo scenario per il Tucu cambia però in campionato, dove grazie al regolamento differente per quanto concerne l'iscrizione dei giocatori - per esempio i nati dopo il primo gennaio 2002 possono essere illimitati (dunque Asllani e Palacios non toglieranno il posto a nessuno) -, l'argentino potrebbe trovare spazio nella lista di Inzaghi".

"Ovviamente Correa rimane un giocatore in uscita e il club spera di trovare una sistemazione, se non in questa settimana, magari in quelle successive visto che alcuni mercati chiuderanno più avanti: in Belgio per esempio il 6 settembre, in Turchia il 13 e in Arabia addirittura il 6 ottobre. Insomma, tempo per piazzare Correa ce n'è, però quanto accaduto da giugno a oggi fa capire come non sia così facile trovare una sistemazione a un giocatore che a bilancio pesa ancora per circa 7 milioni (erano 8.5 il 30 giugno, ma due mesi sono già stati ammortizzati) e che ha un ingaggio netto di 3.5 milioni.