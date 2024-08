Il mercato estivo dell'Inter ha avuto come principio cardine quello di rendere ancor più competitiva la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, garantendo all'allenatore alternative di livello in ogni ruolo. Per questo motivo sono arrivati elementi come Taremi in attacco e Zielinski a centrocampo, senza dimenticare l'investimento per Martinez in porta e quello imminente di Palacios in difesa.

Arrivi che garantiranno la possibilità di gestire il turnover in maniera ancor più "scientifica", considerando il gran numero di impegni che attendono i nerazzurri in questa stagione. Così scrive il Corriere dello Sport: "Tutto sotto controllo e tutto secondo i piani in casa nerazzurra. Con Inzaghi che ha cominciato a scoprire le sue nuove forze, come Taremi. Contro il Lecce, l'iraniano era al debutto dall'inizio e davanti ai suoi nuovi tifosi. Ha risposto bene, anche se poi la sua prestazione ha perso un pizzico di consistenza. È bastato, però, per comprendere che ha le potenzialità per non far patire la mancanza di Lautaro o di Thuram. Presto sarà anche il turno di Zielinski, che permetterà a Mkhitaryan di non fare più gli straordinari con i suoi 35 anni. Senza dimenticare Martinez, il vice-Sommer, gli altri c'erano già.