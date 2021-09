Repubblica – Inter e Milan di nuovo a braccetto, per le altre si apre un interrogativo

Con la vittoria di ieri contro il Venezia, il Milan ha nuovamente agganciato l'Inter in testa alla classifica di Serie A

"Milano le fa e poi le accoppia, come ai tempi d’oro, che forse sono davvero tornati. In attesa che oggi il Napoli tenti il controsorpasso, dopo 5 giornate Milan e Inter si ritrovano in testa al campionato a braccetto. E se il cammino è ancora lungo, per il momento la classifica pare l’estensione di quella finale dello scorso maggio, con le due milanesi lassù in cima (allora in verità ci sarebbe stato pure il Napoli, senza la frenata sul traguardo col Verona) e le altre a interrogarsi sulla constatazione che il mercato estivo potrebbe non avere sovvertito le gerarchie".