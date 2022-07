CorSera – Inter, Bremer e Dybala sfumati. Non è arrivato l’ok della proprietà senza…

Per mesi Beppe Marotta aveva tessuto la tela attorno ai due giocatori, ma non è arrivato l'affondo

Per mesi Beppe Marotta ha lavorato ai fianchi di Bremer e Dybala. Ma nel giro di pochi giorni il dirigente nerazzurro h visto sfumare entrambi i giocatori. L'Inter non ha affondato perché, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, senza cessioni pesanti non è arrivato l’okay economico della proprietà per i due giocatori che tanto sarebbero serviti a Simone Inzaghi.