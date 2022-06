Inter-Bremer, il Milan ora ci prova: due gli ostacoli per i rossoneri

E' Sven Botman il primo obiettivo del Milan per rinforzare la difesa della prossima stagione. Ma l'affare si complica, visto l'inserimento del Newcastle sull'olandese. E ora, come riporta il Corriere della Sera, i rossoneri si sono fiondati su un profilo che piace all'Inter: "Ora Maldini e Massara stanno valutando il profilo di Bremer. In questo caso gli ostacoli sono due: il brasiliano è stato da tempo avvicinato dall'Inter che ha preventivato di spendere 30 milioni, pochi per il Toro. Ma nell'affare i milanisti non intendono inserire Pobega".