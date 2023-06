Inter, Brozovic apre all’Al-Nassr. Barella, volontà chiara. Frattesi e Koopmeiners…

"Una boccata di ossigeno per un’Inter che, al netto di quello che potrebbe succedere con Frattesi (al Sassuolo offerti 30 milioni più Mulattieri, valutato altri 5), per il centrocampo ha messo nei radar Teun Koopmeiners senza dimenticare come l’unico nome fatto espressamente da Simone Inzaghi al club sia quello di Sergej Milinkovic-Savic. Restando in tema centrocampisti, dall’Inghilterra rimbalza la notizia di una nuova mega offerta per Nicolò Barella dopo che l’interessato ha già respinto al mittente quella del Leicester. Stavolta sarebbe caldo il Manchester United ma il giocatore non vorrebbe spostarsi dall’Italia".