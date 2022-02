De Grandis (Sky): “Lautaro, con Dzeko non va. L’Inter senza Brozovic è come…”

L'argentino in difficoltà: non segna ormai da 11 gare in Serie A. Il centrocampista ha fatto sentire la sua assenza contro il Sassuolo

A Brozovic invece, assente per squalifica col Sassuolo, va un 7.5 ad honerem. "Perché l'Inter senza di lui è come la carbonara senza il guanciale. Non ha il giusto sapore. È il deposito di ogni pallone, l'architetto delle vittorie, la diga davanti alla difesa. Il surrogato Barella in quel ruolo è come il miele quando non hai lo zucchero, funziona ma non è uguale. Dolcifica in maniera diversa".