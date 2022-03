Inter, Brozovic torna in gruppo: ottimismo per la Juve. Cautela per De Vrij

Il centrocampista croato dovrebbe tornare ad allenarsi con la squadra tra oggi e domani, l'olandese non forza il rientro

L'Inter aspetta Brozovic . Simone Inzaghi spera di riavere il suo regista per il big match contro la Juve, il croato non sta forzando e anche ieri ha lavorato ancora a parte ad Appiano Gentile. Tra oggi e domani Brozovic dovrebbe tornare in gruppo ed essere poi a disposizione per la gara di domenica.

"Nonostante il suo recupero proceda al passo di lumaca, resta intatto l’ottimismo sul fatto che Brozovic possa esserci domenica allo Stadium. Il polpaccio destro del croato “induritosi” nel finale di gara ad Anfield (8 marzo) non ha avuto lesioni, a differenza di quanto patito da Stefan De Vrij , l’altro lungodegente di stanza ad Appiano. Il fatto che nel ruolo Inzaghi sia più che coperto, invita a prendersi tutte le cautele del caso. Diverso il discorso per Brozovic che all’Inter non ha sostituti: Se il giocatore - una volta in gruppo - avrà buone sensazioni, non ci saranno motivi ostativi a un suo ritorno in campo. Oggi pomeriggio intanto Inzaghi riabbraccerà i giocatori impegnati ieri in Europa (Barella , Bastoni , Calhanoglu , Dzeko , Dumfries e Skriniar più Perisic che giocherà con la Croazia a Doha): l’Inter anti-Juve inizierà a prendere forma", spiega Tuttosport.