Brozovic: “Confronto? Abbiamo parlato e basta. Vittoria per chiunque tifa Inter”

Al termine del match di San Siro tra Inter e Torino, il giocatore nerazzurro Marcelo Brozovic ha parlato così ai microfoni di DAZN: “Quanto pesa la vittoria? Veramente importante, sappiamo che questa partita è tosta, vanno uno contro uno tutto il campo, era veramente importante. Siamo stati in difficoltà, è importante. Lavoriamo più duramente e intensamente, avere più gamba, alcune partite non siamo riusciti a fare le cose come sappiamo fare, bisogna lavorare e andare avanti, bisogna vincere. Confronto dirigenza-squadra? Niente, abbiamo parlato e basta, non dico altro. Cori per Inzaghi dei tifosi? Per lui e tutti noi, per tutti quelli che tifano Inter, speriamo di vincere il più possibile”.