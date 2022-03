Biasin: “Anche senza Brozovic non può essere questa l’Inter”

Alla fine del primo tempo col Torino i nerazzurri perdono 1 a 0 e la mancanza del croato è evidente ma non ci sono scuse

Torino-Inter non sta andando come dovrebbe perché i nerazzurri devono replicare a Milan e Napoli che han vinto le loro rispettive sfide del fine settimana. I granata però sono in vantaggio 1-0 alla fine del primo tempo. E Fabrizio Biasin con un tweet riassume la prima frazione di gioco così: "Senza Brozovic non è mai la stessa Inter, ma anche senza Brozovic non può essere questa, l’Inter".