Appiano, festa scudetto Inter: Ranocchia prende in giro Brozovic con un post

Il difensore nerazzurro ha ripostato l'ironia di una fanpage nerazzurra su un suo momento della festa alla Pinetina accanto al croato

Si sono tutti preoccupati di Brozovic . "Dove sei, Brozo", gli hanno tutti chiesto durante i festeggiamenti. Anche perché la sua reazione per la vittoria è stata dimostrata in un solo post sui social. Hanno talmente insistito nel sapere dove fosse che ad un certo punto il croato ha postato un video di pochi secondi che lo mostrava in lacrime.

Chiara congiuntivite ma tutti ci hanno riso su. "Stai piangendo ancora di gioia?", gli hanno scritto per commentare. Il centrocampista nerazzurro, idolo degli interisti per le sue uscite tra faccine epic, coccodrilli in campo, sbracciate e tatuaggi bomba che hanno fatto sorridere in tanti. Su di lui ha scherzato anche Conte quando gli hanno detto di mettersi nei suoi panni, gli è venuto da ridere. Anche Le Iene gli hanno chiesto di Brozovic: "Ma cosa aveva mister?", risate. Il tecnico: "La congiuntivite, ma davvero". E con Brozo sorride anche Ranocchia. I due compaiono in una foto insieme che arriva dalla Pinetina. Stanno festeggiando lo scudetto. Hanno un bicchiere di spumante in mano.