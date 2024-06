Il primo gol non si scorda mai. Parliamo della rete messa a segno da Tajon Buchanan nella sfida vinta 5-0 dall'Inter sul campo del Frosinone che è stata premiata come la più bella del mese di Maggio. L'esterno canadese ha realizzato un gran gol partendo in solitaria dalla sinistra e lasciando partire un destro chirurgico che non ha lasciato scampo al portiere ciociaro. I tifosi hanno scelto di premiare la perla di Buchanan attraverso i canali ufficiali Inter Facebook, Instagram e Twitter.