Le apparizioni in campo sono state fin qui pochissime, solo 8 spezzoni di gara per poco più di 100 minuti di gioco complessivi: sicuramente non abbastanza per dare un giudizio definitivo, ma una cosa la si può già notare. Inzaghi, infatti, ha sempre schierato Buchanan largo a sinistra, nonostante fosse sbarcato in Italia come esterno destro. Su di lui sembra esserci un progetto tattico ben preciso, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Ormai è chiaro, su di lui c'è un disegno sinistro: il canadese è un'alternativa sulla fascia sinistra e il suo primo gol italiano lascia immaginare cose buone per la prossima stagione".