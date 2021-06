Inter, stanziato il budget per Raspadori: il piano per convincere il Sassuolo

L'attaccante del Sassuolo è il principale obiettivo della dirigenza nerazzurra: due precedenti fanno ben sperare

È Giacomo Raspadori il primo obiettivo dell'Inter per il reparto avanzato, a prescindere dal futuro di Lautaro Martinez. Secondo Tuttosport la dirigenza nerazzurra avrebbe fatto la sua scelta, tanto da aver già stanziato il budget per un'eventuale trattativa:

"L'Inter non vuole farsi sfuggire Giacomo Raspadori e ha già stanziato il budget che servirà per portarlo a Milano: 20 milioni. Il giovane attaccante del Sassuolo è il profilo individuato e preferito da Beppe Marotta e Piero Ausilio per rinforzare l'attacco nerazzurro della prossima stagione (più di Muriel, per l'età). Di certo lo è se il club cederà Lautaro Martinez, tant'è vero che l'ad nerazzurro ha già avuto più contatti con il suo amico e omologo al Sassuolo, Giovanni Carnevali, ma non è da escludere che la società di Viale della Liberazione punti a inserirlo nell'organico della prossima stagione a prescindere dal destino del "Toro". I rapporti fra Inter e neroverdi sono ottimi da tempo e l'arrivo di Marotta a Milano è servito a rinforzarli anche di più. Raspadori piace a più club, ma l'Inter si è mossa presto, sfruttando non solo il canale preferenziale con Carnevali, ma anche quello dell'agente Tullio Tinti, procuratore, fra gli altri, di Simone Inzaghi.