Si parla dell’amaro pareggio dell’Inter all’Olimpico contro la Roma sulla prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore. Ecco come titola il quotidiano: “L’Inter si butta via. Nervi tesi Conte. Tecnico sotto accusa per i cambi. E sul mercato: ‘Zero acquisti. La linea è chiara…'”.

(Fonte: Tuttosport)