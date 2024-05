Dopo aver conquistato lo scudetto, in questo 2023-24 l'Inter di tricolori ne può mettere in bacheca anche altri

Dopo aver conquistato lo scudetto, in questo 2023-24 l'Inter di tricolori ne può mettere in bacheca anche altri. "Quelli che il vivaio guidato da Massimo Tarantino può portare a casa visto che tutte e cinque le formazioni si sono qualificate per la fase finale dei rispettivi campionati", sottolinea la Gazzetta dello Sport. Infatti tutte e cinque le squadre del vivaio nerazzurro sono alla fase finale dei rispettivi campionati. "L'Under 19 guidata da Chivu è prima in classifica, a +3 sulla Roma e a +8 sull'Atalanta. L'obiettivo dei nerazzurri è quello di arrivare tra le prime due per conquistare direttamente l'accesso alle semifinali".