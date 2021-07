Inter-Cagliari, asse caldissimo: si parla anche di due attaccanti nerazzurri

Nerazzurri e rossoblu, dopo aver definito l'affare Dalbert, hanno altri nomi sul tavolo oltre a Nandez e Nainggolan

Dalbert, Nandez e Nainggolan, ma non solo: Inter e Cagliari, nei loro numerosi vertici di mercato, hanno avuto modo di parlre di altri calciatori. Così scrive Tuttosport: "Gli affari tra Inter e Cagliari non si limiteranno a Dalbert, Nandez e Nainggolan. Tra i club si è continuato a parlare di Andrea Pinamonti (vecchio pallino di Capozucca, anche se l'ingaggio da 2.2 milioni è un problema a meno che in parte non sia garantito dall'Inter) e di Martin Satriano, rivelazione del pre-campionato nerazzurro dopo aver fatto faville in Primavera. La situazione dei due attaccanti - almeno considerando il fronte rossoblù - è vincolata alle possibili partenze di Simeone e Cerri. Dovesse avere il Cagliari necessità di completare l'attacco, è facile pensare che il prescelto possa arrivare dall'Inter".