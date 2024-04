Inter-Cagliari domenica sera a San Siro: Sky o DAZN? Dove vederla in tv

Dopo la vittoria sull’Udinese, l’Inter affronterà il Cagliari di Ranieri. Serve una vittoria per poi giocarsi le chance di conquistare il titolo nel derby. Ecco dove vedere la gara in tv:

Inter-Cagliari si disputerà domenica 14 aprile alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet.