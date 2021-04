GdS – Verso Inter-Cagliari, Conte conferma Eriksen: ecco come sarà il centrocampo

Gli 11 punti di vantaggio sul Milan e i 12 sulla Juventus avvicinano l'Inter all'obiettivo Scudetto ma Conte non intende abbassare la guardia

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per quel che concerne le probabili formazioni, Conte dovrebbe puntare su un tridente in mediana composto da Brozovic, Gagliardini ed Eriksen. Barella è infatti squalificato mentre Vidal non ancora al meglio della forma. In avanti, ovviamente, la super-coppa gol Lautaro-Lukaku, autori insieme di 36 gol.