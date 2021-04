Inter-Cagliari, nerazzurri in maglia home. Sul gagliardetto c’è il nuovo logo

Confermata l'indiscrezione di FcInter1908: i nerazzurri giocheranno contro il Cagliari con la classica maglia home

Confermata l'indiscrezione riportata da FcInter1908.it. Contrariamente a quanto riportato, l'Inter non giocherà contro il Cagliari con la nuova quarta maglia lanciata qualche giorno fa, ma con la classica divisa home nerazzurra. Lo riporta il profilo Twitter del club di viale della Liberazione, che mostra lo spogliatoio del Meazza a qualche ora dal fischio d'inizio della gara coi sardi. Un particolare che non è sfuggito è infine la presenza del nuovo logo della società sul gagliardetto che porterà Samir Handanovic in campo.