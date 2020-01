Inter-Cagliari, focus su precedenti, rendimento e numeri delle due squadre

Domani sera l’Inter sfida il Cagliari in Coppa Italia ed è la sfida numero nove tra i due club in questa competizione. Da inter.it e da Opta arrivano i numeri sul match che vedrà impegnati i nerazzurri. Questi i precedenti: “in sette degli otto precedenti l’Inter è rimasta imbattuta a fronte di 5 successi, due pareggi, una sconfitta e 32 gol segnati (4 di media a match). I nerazzurri hanno segnato in 41 delle ultime 42 sfide contro il Cagliari in tutte le competizioni: 84 reti nel periodo, esattamente due di media”.

L’Inter arriva alla partita di domani sera dopo la vittoria contro il Napoli e il pari contro l’Atalanta. La squadra di Maran, che era stata la rivelazione della prima parte della stagione rimanendo imbattuta per 13 gare, arriva da quattro sconfitte consecutive. “Dal 2008-2009 ad oggi l’Inter ha passato questo turno 10 volte su 11 (incluso un 3-0 nel 2015 contro il Cagliari): unica eccezione nel 2014 contro l’Udinese“.

(Fonte: inter.it)