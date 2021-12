GdS – Inter-Cagliari spartiacque per la carriera di Sanchez. “Gennaio si avvicina e…”

Simone Inzaghi ha deciso di lanciare Sanchez dal 1' contro il Cagliari e si attende segnali dal Nino Maravilla

Simone Inzaghi ha deciso di lanciare Sanchez dal 1' contro il Cagliari e si attende segnali dal Nino Maravilla. I tifosi hanno ancora negli occhi la grandissima prestazione dell'ex United contro l'Empoli, con tanto di assist al bacio per D'Ambrosio, ma il popolo interista vuole maggiore continuità da un giocatore che, se fisicamente al top, fa ancora la differenza. "Per Sanchez, insomma, è una specie di prova del nove: gennaio si avvicina e quella voglia di sentirsi ancora protagonista esternata pubblicamente – e pure polemicamente – sui social a inizio ottobre, ora può essere riversata con entusiasmo e qualità sul terreno di gioco. Per convincere Simone Inzaghi e l’Inter stessa che anche lui può essere un fattore decisivo per gli obiettivi del club", spiega La Gazzetta dello Sport .

"La sfida col Cagliari diventa uno spartiacque importantissimo per la carriera di Sanchez, forse non solo per il suo futuro in nerazzurro. C’è da dimostrare di avere ancora nel motore il cambio di passo e la magia nei piedi, quelli che in passato lo hanno reso Maravilla agli occhi del mondo", la chiosa della Rosea.