Inter-Cagliari: il dato sugli spettatori presenti al Meazza

I sostenitori nerazzurri si sono fatti sentire anche questa sera prima con una dedica a Prisco, poi con un incoraggiamento a Lautaro

A San Siro Inter-Cagliari, serata speciale, che potrebbe valere il sorpasso in classifica a +1 sul Milan. Serata particolare anche per i tifosi: la dedica a Prisco , l'incoraggiamento a Lautaro a rigore sbagliato e lo spettacolo di quattro gol segnati e altrettante occasioni costruite.

Al Meazza, per assistere alla partita contro la squadra di mister Mazzarri, sono arrivati 33.712 spettatori. Questo il dato ufficiale sui tifosi passati dai tornelli in questa fredda domenica d'inverno, ma che riempie i cuori interisti. Possono battere ancora più forte da lassù, per quanto lungo sia ancora il cammino.