Buona risposta del pubblico nerazzurro per l’esordio dell’Inter in Coppa Italia: sono infatti 28.914 gli spettatori presenti a San Siro per la sfida contro il Cagliari. La squadra di Antonio Conte ha disputato un ottimo primo tempo chiudendo la prima frazione avanti 2-0 grazie ai gol di Lukaku e Borja Valero.