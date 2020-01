Esordio stagionale in Coppa Italia per l’Inter di Antonio Conte, che affronta il Cagliari negli ottavi di finale. Grande attesa per il ritorno in campo di Alexis Sanchez, che farà coppia in attacco con Romelu Lukaku: gli occhi dei tifosi nerazzurri saranno tutti per il Nino Maravilla, possibile nuova freccia nell’arco del tecnico interista nella seconda parte di stagione. Vi racconteremo l’incontro di questa sera con il meglio dei commenti social del popolo nerazzurro.