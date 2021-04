Inter-Cagliari, Vidal direttamente in tribuna: ecco il motivo della decisione di Conte

Arturo Vidal sta lavorando duramente per ritrovare la forma migliore e rendersi di nuovo disponibile. Antonio Conte lo sta aspettando e lo ha detto più volte: serve che il centrocampista ritrovi la condizione ottimale, affinché possa essere...

Arturo Vidal sta lavorando duramente per ritrovare la forma migliore e rendersi di nuovo disponibile. Antonio Conte lo sta aspettando e lo ha detto più volte: serve che il centrocampista ritrovi la condizione ottimale, affinché possa essere utile in questo finale di stagione.

Come verificato da FCIN1908, Antonio Conte ha deciso di mandare Arturo Vidal in tribuna per Inter-Cagliari. Il motivo è piuttosto semplice: il centrocampista cileno non è ancora al top della condizione.