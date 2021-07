Inter, sarà Caicedo la quarta punta? Il Messaggero: “Nerazzurri in agguato”

L'Inter è alla ricerca di una quarta punta che possa completare il reparto offensivo e dare un'opzione in più a Simone Inzaghi

L'Inter è alla ricerca di una quarta punta che possa completare il reparto offensivo e dare un'opzione in più a Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da il Messaggero, non è da escludere il nome di Caicedo. "Un'altra strada da percorrere (per la Lazio, ndr) è quella di una serie di affari di piccola entità che potrebbero dare una smossa al mercato. Da Caicedo, che ha qualche proposta e l'Inter in agguato, a Fares, Jony, Durmisi e Lukaku". Tra i nomi in entrata per la Lazio, invece, c'è Callejon.