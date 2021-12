Inter, non tramonta l’idea Caicedo: “Può ritrovare Inzaghi come vice-Dzeko”

L'ex Lazio può diventare un'occasione in casa nerazzurra: non si è mai integrato a Genova e può partire a gennaio

E' il vice-Dzeko il profilo che, per caratteristiche, manca alla rosa dell'Inter. Simone Inzaghi non ha infatti a disposizione un centravanti fisico in grado di tenere su la squadra come il bosniaco e il mercato di gennaio può aiutare in questo senso. Spiega infatti La Gazzetta dello Sport: "Sembra segnato il destino di Felipe Caicedo, arrivato dalla Lazio nell'ultimo giorno del mercato estivo ma mai del tutto calatosi nella realtà genoana: l’attaccante ecuadoriano potrebbe ritrovare il suo ex tecnico Simone Inzaghi all’Inter come vice-Dzeko, anche se su di lui c’è pure l’interesse della Fiorentina".