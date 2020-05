Inter, alla ripresa un calendario tagliato su misura: per Conte un ulteriore vantaggio

In attesa di capire quando potrà ripartire il campionato, l’Inter prosegue nella sua preparazione ad Appiano Gentile. Secondo Tuttosport, i merazzurri potrebbero avere un ulteriore vantaggio:

“Un calendario che sembra tagliato su misura del protocollo al quale stanno lavorando Lega Serie A e Figc per le partite alla ripresa del campionato, che sarà poi affidato alla valutazione del Comitato tecnico scientifico del governo. Il calendario ideale è quello che attende l’Inter di Antonio Conte dalla 28ª giornata in poi. Il protocollo suggerisce i viaggi in pullman o al massimo in treno (un solo vagone per il “gruppo squadra”) in modo da isolare maggiormente calciatori e staff, evitando i passaggi più complessi necessari per imbarcarsi negli aeroporti.

L’Inter, da questo punto di vista, avrebbe pochissimi problemi a rispettare le prescrizioni. I viaggi da sostenere nella parte finale del campionato sono brevi, tutti a portata di pullman o treno, come consigliano le norme in attesa di approvazione definitiva: Parma alla prima fuori casa dopo la ripartenza, poi Verona tre giornate dopo (in mezzo due turni consecutivi a San Siro con Bologna e Brescia), Ferrara e Genova sponda rossoblù e negli ultimi 90 minuti Bergamo con l’Atalanta, la trasferta più comoda in assoluto partendo dalla Pinetina. L’unico spostamento di una certa distanza è previsto alla 34ª giornata a Roma con i giallorossi. In quel caso potrebbe essere necessario il volo, soprattutto al ritorno. È una situazione logistica nettamente migliore rispetto a quella delle rivali per la corsa scudetto“.