EDICOLA CDS – Inter, Calhanoglu firma. Si infiamma il mercato dei big

Si parla dell'arrivo all'Inter di Hakan Calhanoglu sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore. Ecco come titola il quotidiano: "Inter, Calhanoglu firma. La Juventus insiste con il Sassuolo per Locatelli. Si infiamma anche il mercato dei big".