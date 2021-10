Inter, Inzaghi vuole sempre in campo uno tra Calhanoglu e… Dimarco: il motivo

La curiosità svelata dalla Gazzetta dello Sport sulle scelte di formazione dell'Inter in vista dello Sheriff

Uno tra Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco sempre in campo. Il motivo? Lo ha svelato La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di Champions League che vedrà l’Inter opposta allo Sheriff. “A sinistra Dimarco potrebbe spuntarla su Perisic anche per l’assenza dello stesso Calha. Inzaghi infatti vuole sempre in campo uno tra l’ex Verona e il turco, specialisti nel battere punizioni e Corner con cui innescare i tanti colpitori di testa in rosa. Più improbabile invece l’inserimento di Dimarco in difesa al posto di Bastoni”, si legge. Una curiosità a livello di formazione, anche verso le prossime sfide…