Hakan Calhanoglu fissa il rientro in campo: ecco quando potrà tornare a disposizione dell'Inter di Simone Inzaghi

Hakan Calhanoglu fissa il rientro in campo. Il centrocampista turco ha parlato Alla Gazzetta dello Sport anche delle sue condizioni fisiche: «Torno presto, molto presto. Penso già domenica di poter essere di nuovo a disposizione», dice Hakan nell’intervista.

Tradotto, ancora una partita di attesa, quella di domani in casa dell’Empoli in cui il regista turco sarà assente, poi Inzaghi potrà riabbracciarlo per la partita successiva, domenica sera a San Siro contro il Venezia.