CorSera – Inter, Calhanoglu si è già spento: etichetta confermata. Occhio a due nomi

"Inzaghi deve risolvere un altro problema: il centrocampista della terra di mezzo, Calhanoglu. Il turco era partito bene, si è spento in fretta confermando l’etichetta di «bravo ma discontinuo» guadagnata nel Milan. Le alternative nel ruolo esistono, Vecino su tutti, in seconda battuta Vidal. Il tecnico dell’Inter, domani impegnata in Champions in un match già decisivo contro lo Shakhtar, più di tutto ha necessità che la squadra ritrovi l’istinto killer".