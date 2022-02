Inter, Calhanoglu ha superato il suo buco nero. “Aiuta Brozo e sabota i rivali”

Il turco è stato spesso criticato in passato per mancanza di continuità ma con Inzaghi sembra averla trovata

Su Calhanoglu ha vinto l'Inter . Marotta ci ha creduto in estate e ha investito su di lui considerandolo il sostituto di Eriksen. All'epoca il Milan non gli aveva rinnovato il contratto e tra i tifosi rossoneri, anche sui social, l'accusa mossa al calciatore turco si basava sulla mancata continuità. All'Inter l'ha trovata.

"Si diceva: la continuità di rendimento è il suo buco nero. Si diceva, appunto, indicativo imperfetto. E invece perfetto è Calhanoglu per l’Inter. Per tempi di inserimento, per capacità di aiutare Brozovic e sabotare gli avversari, il compito (anche) di domani a Napoli", scrive La Gazzetta dello Sport a proposito del giocatore.