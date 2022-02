Inter-Liverpool senza Barella: Vidal appannato, Inzaghi gioca carta a sorpresa?

Il centrocampista cileno dovrebbe sostituire Nicolò nelle gare contro i Reds ma nelle ultime due uscite è apparso non in condizione

Mentre Bastoni tenta il recupero per la gara contro il Liverpool, c'è un'altra incognita che preoccupa Inzaghi : Vidal . Perché l'assenza di Barella , per quell'espulsione con il Real Madrid, è inutile negarlo, si sentirà sia all'andata che al ritorno.

Anche perché in questo momento, il cileno - che dovrebbe sostituirlo - "è un lontanissimo parente del giocatore che a inizio stagione entrava e cambiava le partite, garantendo qualità, dinamismo ed esperienza. Ecco, questa sì che è un’incognita reale perché in rosa nessuno ha l’esperienza internazionale di Re Arturo. Simone ha ancora giorni a disposizione e si aspetta segnali incoraggianti da Gagliardini e soprattutto Vecino: l’uruguaiano ha un certo feeling con le gare importanti e oggi potrebbe essere lui la carta a sorpresa per l’assalto ai Reds", si legge a questo proposito su La Gazzetta dello Sport.