Inter, Calhanoglu vede il Torino e si esalta: ora è questo il vero obiettivo di Hakan

Prima ancora, riavvolgendo il nastro della carriera di “Calha”, ecco altri due gol, nella Coppa Italia del 2019-20, quando Hakan vestiva la casacca del Milan ed eliminò praticamente da solo il Torino, col gol del pari allo scadere (dopo una doppietta granata di Bremer), prima del 3-2 successivo del turco (con l’incontro che terminò 4-2 per il Diavolo e a chiudere definitivamente i giochi ci pensò Ibrahimovic). Certo, quella di domani sera sarà per davvero tutta un’altra storia, ma Calhanoglu spera di riprendere dalle puntate precedenti. Sicuramente, che oggi abbia un piede caldo è dimostrato dalla punizione che ha portato in vantaggio l’Inter contro la Stella Rossa (con i nerazzurri di nuovo in gol con questa specialità dopo il destro vincente di Snejider contro il Cska Mosca di ben 14 anni fa), ma l’obiettivo vero del classe ‘94 è caricarsi sulle spalle il centrocampo interista e dirigere il gioco tambureggiante di una squadra assetata da punti. Quando il turco gira, gira tutto l’undici di Inzaghi, che consequenzialmente soffre quando il leader della sua mediana non è al top. Lo si è visto all’inizio di questa primissima parte di stagione, come in quelle precedenti. Per un giocatore che è davvero l’anima dello stile di gioco dei campioni d’Italia e la cui condizione sta crescendo - e non poteva essere altrimenti - col trascorrere delle partite.