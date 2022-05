Inter, Caliendo sicuro: “Inzaghi merita la riconferma perché…”

Le parole del procuratore: "Inzaghi riesce ad amalgamare la squadra molto bene, quasi fosse una famiglia. Fossi l’Inter lo terrei in considerazione"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Antonio Caliendo, noto procuratore, ha parlato così di Simone Inzaghi e del suo futuro: “Inzaghi merita la riconferma, grazie alle esperienze che ha fatto con la Lazio credo abbia dimostrato che può reggere una Serie A ad alto livello. Con la Lazio ha vinto e all’Inter ha tanti mezzi a disposizione. Lui è al primo anno, c’era poi il nodo Lautaro che poteva partire e non è partito, Inzaghi riesce ad amalgamare la squadra molto bene, quasi fosse una famiglia. Fossi l’Inter lo terrei in considerazione per il futuro”.