Trevisani: “Il calo dell’Inter è stato mentale. Ma è squadra esperta. Calhanoglu…”

Il telecronista ha detto la sua sul rendimento dei nerazzurri e non pensa ad un singolo decisivo ma ad esperienza di squadra

«Post Juve è cambiata completamente la testa della squadra nerazzurra. Come se ci fosse stato nello stesso campionato un'Inter diversa, che ha superato due mesi di buio, che era arrivato dopo aver perso nel derby. Calhanoglu? Quando la squadra non andava, non andava neanche lui, non ha salvato la squadra da un momento di difficoltà. Credo che la squadra di Inzaghi sia più forte nel gioco, scudettata, quindi più esperta e adesso sta facendo quello che stava facendo a dicembre. Io penso che sia stato tutto mentale e non fisico il problema che ha avuto l'Inter in quel mese e mezzo», ha sottolineato il telecronista. .