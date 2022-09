Repubblica – Inter, Inzaghi pensa a 3 cambi per il Bayern. E non ne esclude un altro

I cambi di casa Inter per l’esordio in Champions League di questa sera contro il Bayern Monaco: ecco le possibili novità

I cambi di casa Inter per l’esordio in Champions League di questa sera contro il Bayern Monaco. Oggi La Repubblica parla delle scelte di Simone Inzaghi e si sofferma su quattro possibili novità: “«Dobbiamo fare dieci punti in un girone molto più difficile rispetto all’anno scorso. Ma siamo l’Inter, dev’essere un’opportunità affrontare il Bayern, una delle candidate alla vittoria finale», ha detto Simone Inzaghi, che a San Siro lancerà Dzeko dal primo minuto e che potrebbe preferire Gosens e Mkhitaryan a Darmian e Barella. Non è escluso che a sorpresa possa affidare la porta a Onana”, si legge sul quotidiano.